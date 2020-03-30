Google Classroom чи Zoom: як організувати навчання онлайн

Пандемія коронавірусу відправила всі навчальні заклади на карантин. Багато школярів думали, що цей час вони проведуть вдома за відеоіграми або прогулянками. Але виявилось, що навчатись ефективно можна і не виходячи з дому.

На тлі цього набирають популярність додатки, що дозволяють продовжувати навчання дистанційно.

Google Classroom

Безкоштовний додаток Google Classroom для дистанційного навчання. Об’єднує в собі всі переваги використовування Google.

У нього інтегрований Google Drive для створення і обміну завданнями, Google Docs, Sheets and Slides для написання, Gmail для спілкування і Google Calendar для розкладу.

Учитель може відстежувати прогрес кожного учня, а після оцінки його роботи, повернути разом з коментарями. Учні можуть бути запрошені до класу через спецкод, чи автоматично імпортуватися зі шкільного сайту. Кожен клас створює окрему папку на Google диску відповідного користувача Google Drive, куди може подати роботу, яку оцінює вчитель.

Є можливість робити фото та прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з інших додатків та мати оффлайн доступ до інформації.

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Сlass Dojo

Програма Сlass Dojo має можливість оцінки роботи класу в режимі реального часу. Програма має українізований інтерфейс.

Вчитель може оцінювати класну і домашню роботу. У програмі можна працювати, як із стаціонарного комп’ютера так і з планшета, чи смартфона.

Classtime

Онлайн-сервіс Сlasstimе заповнений миттєвими тестами, які можна проводити як під час уроку, так і давати на домашнє завдання.

Є простий у користуванні робочий кабінет. У ньому потрібно створити віртуальний клас. До нього потрібно додавати учнів шляхом надсилання згенерованого програмою коду або посилання. В один клас ”поміщається” 250 людей. Тому можна додати не тільки учнів, але і батьків та інших вчителів.

Viber

Мобільний додаток Viber, який може працювати на операційних системах Windows, OS X або Linux. Інтегрується з адресною книгою та авторизується за номером телефону.

– Ми з початку карантину почали використовувати Viber. Його проблема у тому, що за валом повідомлень можна загубитись. Коли мені скидають 25 домашніх робіт в один момент – це просто завал. Зараз доводиться просити дітей присилати домашню роботу на електронну пошту, – розповідає Наталія Чаус, вчителька із міста Червоноград на Львівщині.

Zoom

Комп’ютерна програма Zoom для великих онлайн-конференцій. Дозволяє транслювати одночасно до кількасот відкритих вікон. Доступна можливість коментування та чат. Записи можна зберігати як на свій комп’ютер, так і у хмарне сховище Zoom.

– Ми пробували Zoom, дуже компактна програма. Вела кілька уроків математики через програму. Дітям сподобалось, – говорить Наталія Чаус.

Мінус програми – її потрібно встановити на комп’ютер та пройти реєстрацію.

Skype

Skype – одна з найстаріших програм для дистанційного спілкування. Безкоштовна для завантаження та проста у використанні програма. Є можливість здійснювати відео- і голосові виклики, проводити конференції, надсилати миттєві повідомлення та обмінюватись файлами.

Мінус програми – її потрібно встановити на комп’ютер.

Як повідомляли Факти ICTV, на телеканалі Рада виходять відеокурси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Також є трансляції на YouTube-каналі Міністерства освіти України.

Фото: МОН