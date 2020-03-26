Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре — цены

В сети гипермаркетов Эпицентр можно купить медицинские маски и антисептики против Covid-19.

Как сообщили в столичной филии компании, упаковка из 50 масок обойдется покупателю в 945 грн, а одна маска будет стоить 19,5 грн.

Между тем в магазине по адресу Кольцевая дорога, 1-Б покупатели зафиксировали другую цену.

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