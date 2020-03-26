В сети гипермаркетов Эпицентр можно купить медицинские маски и антисептики против Covid-19.
Как сообщили в столичной филии компании, упаковка из 50 масок обойдется покупателю в 945 грн, а одна маска будет стоить 19,5 грн.
Между тем в магазине по адресу Кольцевая дорога, 1-Б покупатели зафиксировали другую цену.
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Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре — цены / 3 фотографии
Также на прилавках стоят антисептики: баночка 75 мл стоит 60 грн, а вот большая пятилитровая бутылка обойдется в 838 грн.
— Такие цены установлены во всех хозяйственных магазинах Эпицентр, которые продолжают работать во время карантина. График работы мы разместили на своем сайте, где также можно заказать доставку необходимых товаров на дом, — добавили в представительстве компании.
У входа в магазины покупателям проводят температурный скрининг и впускают внутрь только людей в медицинских масках. Внутри находятся средства для дезинфекции рук.
С 12 марта в связи с коронавирусом в Украине был объявлен карантин. Многие магазины отказываются впускать внутрь покупателей без медицинских масок.
Напомним, Владимир Зеленский пообещал, что вскоре в украинских аптеках поступит 1 млн масок, а в больницы — 10 млн тестов на Covid-19.Теги: Карантин, Киев, Коронавирус Covid-19, Новости КиеваЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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