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Факты / Украина / Общество

Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре — цены

В сети гипермаркетов Эпицентр можно купить медицинские маски и антисептики против Covid-19.

Как сообщили в столичной филии компании, упаковка из 50 масок обойдется покупателю в 945 грн, а одна маска будет стоить 19,5 грн.

Между тем в магазине по адресу Кольцевая дорога, 1-Б покупатели зафиксировали другую цену.

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  • Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре - цены
  • Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре - цены
  • Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре - цены
  • Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре - цены
  • Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре - цены
  • Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре - цены
Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре — цены / 3 фотографии

Также на прилавках стоят антисептики: баночка 75 мл стоит 60 грн, а вот большая пятилитровая бутылка обойдется в 838 грн.

— Такие цены установлены во всех хозяйственных магазинах Эпицентр, которые продолжают работать во время карантина. График работы мы разместили на своем сайте, где также можно заказать доставку необходимых товаров на дом, — добавили в представительстве компании.

Купить медицинские маски и антисептик можно в Эпицентре - цены

У входа в магазины покупателям проводят температурный скрининг и впускают внутрь только людей в медицинских масках. Внутри находятся средства для дезинфекции рук.

С 12 марта в связи с коронавирусом в Украине был объявлен карантин. Многие магазины отказываются впускать внутрь покупателей без медицинских масок.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал, что вскоре в украинских аптеках поступит 1 млн масок, а в больницы — 10 млн тестов на Covid-19.

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