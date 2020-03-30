Київ закупив 300 тис. медичних масок і очікує ще на мільйон – Кличко

Київ закупив 300 тис. медичних масок і очікує на постачання ще мільйона додатково. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Що стосується міста Києва, ми закупили 300 тис. масок. Очікуємо цього тижня літак із мільйоном масок ще додатково. Насамперед, вони передбачені для працівників медичної сфери, – повідомив Віталій Кличко під час ефіру одного з телеканалів.

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Він також зазначив, що 30 і 31 березня 100 тис. масок, які влада замовила в українського виробника, також будуть поставлені до комунального підприємства Фармація – аптек у Києві, де їх можна буде придбати.

Оскільки з початком пандемії коронавірусу купити засоби захисту стає дедалі важче, то Факти ICTV підготували три способи, як зробити медичну маску своїми руками.