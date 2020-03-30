Более 11 тыс. украинцев нуждаются в эвакуации — Кулеба

Почти 11, 5 тыс. украинцев в разных странах мира ожидают эвакуации.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают эвакуации из разных стран мира, составляет 11 449 человек, — сказал Кулеба.

Он добавил, что эта цифра динамична, потому что кто-то решает эвакуироваться сам и информирует об этом посольство или консульство.

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В связи с этим министр призвал тех граждан Украины, которые имеют средства для проживания в той стране, где они находятся, остаться, чтобы не подвергать опасности заражения во время поездки.

— Вы не сможете осуществить длительный переезд не прикасаясь поверхностей и не общаясь с людьми. Вы никогда не знаете, где у вас риск заражения. Пожалуйста, сейчас критический период — ближайшие недели будут определяющими и из соображений вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели побыли там, где вы находитесь. Это для вас лично гораздо безопаснее вариант, — отметил Кулеба.

Напомним, что в Украине обновили алгоритмы оказания помощи больным Covid-19 в домашних условиях.

Пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить в домашних условиях.