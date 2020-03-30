Понад 11 тис. українців потребують евакуації – Кулеба

Майже 11, 5 тис. українців у різних країнах світу очікують на евакуацію.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Наразі кількість громадян України, які очікують на евакуацію з різних країн світу, становить 11 449 осіб, – сказав Кулеба.

Він додав, що ця цифра динамічна, тому що хтось повертається, а хтось вирішує евакуюватися та інформує про це посольство або консульство.

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У зв’язку з цим міністр закликав тих громадян України, які мають засоби для проживання у тій країні, де вони перебувають, залишитися, щоб не наражатися на небезпеку зараження під час поїздки.

– Ви не зможете здійснити довготривалий переїзд не торкаючись поверхонь і не спілкуючись з людьми. Ви ніколи не знаєте, де у вас ризик зараження. Будь ласка, зараз критичний період – найближчі тижні будуть визначальними і з міркувань вашої ж безпеки бажано, щоб ви ці тижні побули там, де ви знаходитесь. Це для вас особисто набагато безпечніший варіант, – наголосив Кулеба.

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Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати в домашніх умовах.