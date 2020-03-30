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Факти / Україна / Суспільство

В АТБ не пускатимуть покупців без масок: список міст

АТБ вводить обмеження на відвідування магазинів без масок в ряді міст.

Таке рішення компанія ухвалила, виконуючи розпорядження органів місцевого самоврядування і посилюючи заходи з боротьби з коронавірусом.

Без засобів особистого захисту покупців не пускатимуть в магазини в таких населених пунктах:

  • Київ;
  • Гостомель;
  • Житомир;
  • Ватутіне;
  • Суми;
  • Тростянець;
  • Путивль;
  • Кролевець;
  • Кременчук;
  • Миргород;
  • Тернопіль;
  • Коломия;
  • Чернівці;
  • Тлумач;
  • Заболотів;
  • Івано-Франківськ.

Читайте: В АТБ впровадили спеціальний годинник відвідування для пенсіонерів – з 9.00 до 10.00

Подібні обмеження можливі і в інших містах України, якщо відповідне рішення ухвалять органи місцевого самоврядування або органи центральної влади.

Нагадаємо, в АТБ розповіли, коли запрацює онлайн-доставка в Києві і областях.

Джерело: АТБ

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