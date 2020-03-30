АТБ вводить обмеження на відвідування магазинів без масок в ряді міст.
Таке рішення компанія ухвалила, виконуючи розпорядження органів місцевого самоврядування і посилюючи заходи з боротьби з коронавірусом.
Без засобів особистого захисту покупців не пускатимуть в магазини в таких населених пунктах:
- Київ;
- Гостомель;
- Житомир;
- Ватутіне;
- Суми;
- Тростянець;
- Путивль;
- Кролевець;
- Кременчук;
- Миргород;
- Тернопіль;
- Коломия;
- Чернівці;
- Тлумач;
- Заболотів;
- Івано-Франківськ.
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Подібні обмеження можливі і в інших містах України, якщо відповідне рішення ухвалять органи місцевого самоврядування або органи центральної влади.
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Джерело: АТБ