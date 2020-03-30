АТБ вводить обмеження на відвідування магазинів без масок в ряді міст.

Таке рішення компанія ухвалила, виконуючи розпорядження органів місцевого самоврядування і посилюючи заходи з боротьби з коронавірусом.

Без засобів особистого захисту покупців не пускатимуть в магазини в таких населених пунктах:

Київ;

Гостомель;

Житомир;

Ватутіне;

Суми;

Тростянець;

Путивль;

Кролевець;

Кременчук;

Миргород;

Тернопіль;

Коломия;

Чернівці;

Тлумач;

Заболотів;

Івано-Франківськ.

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Подібні обмеження можливі і в інших містах України, якщо відповідне рішення ухвалять органи місцевого самоврядування або органи центральної влади.

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Джерело: АТБ