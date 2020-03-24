Уже в ближайшее время жители Киева и Киевской области смогут делать онлайн-заказ продуктовых наборов в магазинах АТБ.

В управлении по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ пока не называют конкретных сроков, но ориентируются на начало апреля.

— 22 марта вместе с Новой почтой и Rozetka мы запустили такой проект в Днепре и Днепропетровской области. Он будет работать в тестовом режиме до 27 марта. Далее будет приниматься решение о масштабировании этого проекта на другие регионы и на Киев. Не могу сказать, когда он будет в Киеве. Думаю, в ближайшие дни, ориентируемся на начало апреля, — рассказал Фактам ICTV руководитель управления по корпоративным коммуникациям компании АТБ Сергей Демченко.

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Внедрение онлайн-заказов в других регионах Украины и в Киеве будет зависеть от того, как пройдет тестирование на локальном уровне.

— Мы должны получить результаты пилотного проекта в Днепре. Тест: это налаживание эффективной работы всех звеньев этого проекта, начиная с заказа на сайте Rozetka, формирования продуктовых наборов в магазинах и заканчивая доставкой клиенту Новой почтой. Как только этот механизм будет налажен оптимально и эффективно, мы его масштабируем, — добавляет Сергей Демченко.

Уже в начале следующей недели АТБ примет решение о масштабировании. Если оно будет положительным, его реализация пройдет достаточно оперативно.

Напомним, Rozetka, АТБ и Новая почта осуществляют курьерскую доставку продуктовых наборов в Днепропетровской области. В наборе указаны базовые товарные позиции. Цена доставки:

набор 1 — 60 грн;

набор 2 — 60 грн;

набор 3 — 75 грн.

Кроме того, с 19 марта 2020 года в АТБ ввели ограничения на продажу товаров:

пиво, вода и напитки в количестве до 12 шт. в одни руки;

весь остальной товар в количестве до 5 шт / кг в одни руки.

Правило не касается овощей и фруктов.

Также в магазинах корпорации действуют ограничения на пребывание людей в залах: не более 20 человек одновременно.

Из-за карантина в АТБ стали дорожать продукты. Новую ценовую политику в корпорации объясняют повышением стоимости самыми поставщиками. Цены поднялись на: