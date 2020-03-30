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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада не будет рассматривать законы о банках и рынке земли — Разумков

Верховная Рада не будет рассматривать проекты законов о продаже земли и банках в понедельник, 30 марта.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что депутаты обсудят только те вопросы, которые опубликованы на сайте парламента.

— Тот перечень вопросов отображен на сайте Верховной Рады. Вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока нет, — заявил Разумков на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли нардепы рассматривать законопроекты о банках и о рынке земли.

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Напомним, по распоряжению Дмитрия Разумкова в понедельник, 30 марта, в 14.00 состоится внеочередное заседание парламента.

Ранее Факты ICTV сообщали о том, что ночью 30 марта на сайте Рады появились проекта постановления об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и главы Минфина Игоря Уманского.

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