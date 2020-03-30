Верховна Рада не розглядатиме закони про банки та ринок землі – Разумков

Верховна Рада не буде розглядати проекти законів про продаж землі та банки у понеділок, 30 березня.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що депутати обговорять лише ті питання, що опубліковані на сайті парламенту.

– Той перелік питань відображено на сайті Верховної Ради. Станом на зараз, цих питань, про які ви сказали, в порядку денному поки що немає, – сказав Разумков на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання, чи будуть нардепи розглядати законопроекти про банки і продажу землі.

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Нагадаємо, за розпорядженням Дмитра Разумкова у понеділок, 30 березня, о 14.00 відбудеться позачергове засідання парламенту.

Раніше Факти ICTV повідомляли про те, що вночі 30 березня на сайті Ради з’явилися проекти постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця та глави Мінфіну Ігоря Уманського.