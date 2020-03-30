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Факты / Украина

Отказываются от обсервации: прибывшие с Бали туристы сидять в Борисполе уже 8 часов

Часть украинских туристов, прилетевших в Борисполь с Бали, отказываются отправиться на обсервацию и продолжают находиться в самолете уже более восьми часов.

— Частично люди покинули салон самолета, но часть людей – 26 человек – все еще находится в нем, — рассказали в Нацполиции.

Правоохранители на месте контролируют то, как люди направляются к автобусам ГСЧС для отправки на изоляцию. С прибывшими туристами проводится разъяснительная беседа.

Одна из туристок рассказала Фактам ICTV, что их привезли в Конгресс-отель Пуща, а еще три автобуса с людьми привезли в отель Казацкий.

— Сначала было платно. Час назад сказали, что бесплатно. В этом отеле 20 марокканцев, часть из них с температурой. Мы селиться сюда не хотим, — рассказала женщина, которая вернулась с Бали.

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В полиции также сообщили, что граждане, которые ранее прибыли в Киев из Вьетнама, уже направлены на обсервацию.

К слову, украинские граждане, которые прилетели из Катара в ночь на 30 марта, также устроили бунт против обсервации в аэропорту Борисполь.

Источник: Интерфакс-Украина

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