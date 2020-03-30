Відмовляються від обсервації: туристи, які прибули з Балі, сидять у Борисполі вже 8 годин

Частина українських туристів, які прилетіли в Бориспіль із Балі, відмовляються вирушити на обсервацію і продовжують перебувати в літаку вже більше восьми годин.

– Частково люди залишили салон літака, але частина людей – 26 осіб – продовжує перебувати в ньому, – розповіли в Нацполіції.

Правоохоронці на місці контролюють те, як люди прямують до автобусів ДСНС для відправки на ізоляцію. Із туристами, які прибули з Балі, проводиться роз’яснювальна бесіда.

Одна з туристок розповіла Фактам ICTV , що їх привезли до Конгрес-готелю Пуща, а ще три автобуси з людьми привезли до готелю Козацький.

– Спочатку було платно. Годину тому сказали, що безкоштовно. У цьому готелі 20 марокканців, частина із них із температурою. Ми селитися сюди не хочемо, – розповіла жінка, яка повернулася з Балі.

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У поліції також повідомили, що громадяни, які раніше прибули до Києва з В’єтнаму, вже направлені на обсервацію.

До слова, українські громадяни, які прилетіли з Катару в ніч на 30 березня, також влаштували бунт проти обсервації в аеропорту Бориспіль.