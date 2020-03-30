Бунт в Борисполе: прибывших из Катара на обсервацию отправила Нацгвардия

Украинские граждане, прибывшие из Катара в аэропорт Борисполь в 02.40 в понедельник, 30 марта, отправились на обсервацию.

Часть граждан по прибытии отказались подписать соглашение на добровольную обсервацию в конкретном месте — отеле Козацкий.

Покинуть территорию аэропорта в обход изоляции гражданам не давало кольцо Нацгвардии и представители Нацполиции.

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В итоге все прибывшие из Катара поехали на обсервацию – кто-то в отель Козацкий, кто-то в другие отели, за проживание в которых нужно было оплатить 338 евро за двухместный номер за две недели.

Напомним, Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Источник: PavlovskyNews