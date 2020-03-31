Укрзализныця запускает социальную программу по бесплатному подвозу медиков служебными поездами с 31 марта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным, — отметил он в своем Telegram-канале.

Предыдущий перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Основанием для проезда медиков есть служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении.

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Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.

Расписание движения служебных поездов Укрзализныци предоставляться органам местной власти для доведения до сведения работников медицинских учреждений.

Напомним, Uber с 30 марта запустил сервис Uber Heroes — бесплатный шаттл для медиков Киева.