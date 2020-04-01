На Донбасі ЗСУ втратили бійця і знищили трьох бойовиків

У зоні ООС на Донбасі ситуація напружена – за добу 31 березня противник 14 разів обстріляв позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найбільша активність бойовиків зафіксована у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід – 11 обстрілів.

На всі ворожі провокації українські військові реагували прицільним вогнем.

– Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва, – йдеться у повідомленні.

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Водночас, за даними розвідки, 31 березня ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Наші військові також знищили ворожу бойову машину піхоти.

З початку доби 1 квітня бойовики обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів позиції ЗСУ поблизу Мар’їнки.

Нагадаємо, 30 березня окупанти 18 разів обстріляли українські позиції в зоні ООС на Донбасі, один військовослужбовець загинув, трьох поранено та один отримав бойове ураження.