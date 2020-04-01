В Киеве не будут открывать рынки – Кличко

В Киеве не будут открывать продуктовые рынки.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, рынки смогут возобновит работу при условии улучшения эпидемиологической ситуации.
— Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков… отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице, — сказал он.
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Кличко подчеркнул, что в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты.
— Нехватки продуктов сегодня нет, — сказал он.
Мэр напомнил, что вспышка эпидемии началась именно с продовольственных рынков в китайском Ухане.
Напомним, 31 марта в Министерстве здравоохранения опубликовали перечень условий, необходимых для работы продуктовых рынков на время карантина в Украине. Документ, заверенный заместителем министра Виктором Ляшко, появился на официальном сайте Минздрава.
В документе отмечается, что на рынках смогут продавать продукты только зарегистрированные производители пищевой продукции, а весь персонал и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
К слову, рынки в Киеве закрыты с 17 марта.