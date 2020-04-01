У Києві не відкриватимуть ринки – Кличко

У Києві не відкриватимуть продуктові ринки.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, ринки зможуть відновить роботу за умови поліпшення епідеміологічної ситуації.

– Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків… зазначу: Київ ринки відкривати не буде! Це відбудеться тільки за умови поліпшення ситуації в столиці, – сказав він.

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Кличко підкреслив, що в Києві працюють продуктові магазини і супермаркети.

– Нестачі продуктів сьогодні немає, – сказав він.

Мер нагадав, що спалах епідемії почався саме з продовольчих ринків в китайському Ухані.

Нагадаємо, 31 березня в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік умов, необхідних для роботи продуктових ринків на час карантину в Україні. Документ, завірений заступником міністра Віктором Ляшком, з’явився на офіційному сайті МОЗ.

У документі наголошується, що на ринках зможуть продавати продукти тільки зареєстровані виробники харчової продукції, а весь персонал і покупці повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

До слова, ринки в Києві закриті з 17 березня.