В Киеве 29 новых случаев коронивируса и первая смерть

По состоянию на 12.00 2 апреля в Киеве зафиксирован 161 больной коронавирусом. За сутки подтверждено 29 новых случаев заражения. Один человек умер — это 70-летний мужчина.

В столице заразились 19 мужчин — от 22 до 70 лет, 10 женщин — от 36 до 62 лет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди 29 больных госпитализированы 18 человек. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Инфицированные коронавирусом находятся в больницах №3, 5, 7 и Александровской больнице.

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12 пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой.

Напомним, ранее Кличко назвал условие возобновления работы столичных рынков.