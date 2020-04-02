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Факти / Україна

У Києві 29 нових випадків коронівірусу та перша смерть

Станом на 12.00 2 квітня в Києві зафіксовано 161 хворого на коронавірус. За добу підтверджено 29 нових випадків зараження. Одна людина померла – це 70-річний чоловік.

У столиці заразилися 19 чоловіків – від 22 до 70 років, 10 жінок – від 36 до 62 років, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед 29 хворих госпіталізовано 18 осіб. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Інфіковані коронавірусом перебувають у лікарнях №3, 5, 7 та Олександрівській лікарні.

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12 пацієнтів, більша частина яких лікувалася в Олександрівській лікарні, одужали. Їх виписали додому.

Нагадаємо, раніше Кличко назвав умову відновлення роботи столичних ринків.

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