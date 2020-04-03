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Факты / Украина

На границе Украины будет работать 21 пункт пропуска — Шмыгаль

На государственной границе Украины будет работать только 21 пункт пропуска. О соответствующем решении Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении.

Он отметил, что именно с целью обеспечения безопасности украинцев правительство продолжает усиливать меры по защите внешних границ.

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Денис Шмыгаль также добавил, что предполагается обязательная обсервация сроком на 14 дней для всех, кто прибывает в Украину.

Напомним, из-за введения карантина в Украине некоторые пункты пропуска функционируют, но только для автомобилей, поэтому на границах могут образовываться очереди.

Так, по состоянию на 3 апреля, на автомобильных пограничных пунктах пропуска с Польшей на въезд и выезд из Украины ожидают 445 грузовиков.

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