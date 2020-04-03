Защиту закупили, зарплаты повысят: Зеленский ответил на жалобы медиков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к врачам, которые ранее ему присылали жалобы на плохие условия работы при ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Также глава государства отметил, что распределение медицинских средств и оборудования в регионах будет контролироваться СБУ.

— Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работников обеспечат костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым, — заявил Зеленский.

Также он отметил, что врачам скорой из города Дубно отправили тысячу защитных костюмов и 6 тыс. масок.

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— Но Департамент здравоохранения Ровенской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен, — отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что поставил задачу осуществлять жесткий контроль над тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах.

— К контролю будут привлечены сотрудники СБУ. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому, — подчеркнул президент.

Ранее Факты ICTV писали, что врачи, фельдшеры и водители скорой помощи будут получать с апреля повышенные оклады.