Захист закупили, зарплати збільшать: Зеленський відповів на скарги медиків

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лікарів, які раніше йому надсилали скарги щодо поганих умов роботи під час ліквідації наслідків пандемії коронавірусу.

Також глава держави зазначив, що розподіл медичних засобів та обладнання в регіонах буде контролюватися СБУ.

– Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним, – заявив Зеленський.

Також він зазначив, що лікарям швидкої зміста Дубно відправили тисячу захисних костюмів та 6 тис. масок.

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– Але Департамент охорони здоров’я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено, – зазначив президент.

Володимир Зеленський додав, що поставив завдання здійснювати жорсткий контроль над розподіленням медичних засобів та обладнання в регіонах.

– До контролю будуть залучені співробітники СБУ. Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів або, ще гірше, продавати медичні засоби ми не дамо нікому, – підкреслив президент.

Раніше Факти ICTV писали, що лікарі, фельдшери та водії швидкої допомоги отримуватимуть з квітня підвищені оклади.