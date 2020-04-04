Гиалуроновая кислота: широкий спектр косметических возможностей

Гиалуроновая кислота входит в состав многих косметических продуктов и используется как пищевая добавка для кожи. В этой статье мы расскажем об особенностях действия такого ингредиента, а также о том, какие проблемы кожи можно решить с его помощью.

Как усилить действие препаратов с гиалуроновой кислотой

Пересмотрите свой рацион и при отсутствии индивидуальных противопоказаний дополните его бобовыми, свеклой, виноградом, тыквой, морковью, рыбой, растительными маслами холодного отжима, фруктами, зеленью (петрушка, укроп, руккола).

Начинаем день не с чашки кофе, а со стакана минеральной воды. Подбираем косметический продукт на основе гиалуроновой кислоты и обязательно обращаем внимание на возрастные рекомендации производителя. Наиболее распространена концентрация – 1% раствора или от 0,01 до 0,3% (чаще – от 0,01 до 0,05%) чистого вещества обеспечивает такие результаты:

Увлажнение. Не будем углубляться в химию и рассматривать строение молекул, но отметим, что это не обычная для нас кислота, а сахар (N-ацетилглюкозамин), который способен удерживать влагу. Такой компонент создает на поверхности покровов тонкую пленку, которая поддерживает нормальный уровень увлажненности.

Регенерация. Способствует заживлению повреждений без образования рубцов, разглаживает рельеф, смягчает огрубевшие участки.

Защитные функции. Состоят в активизации природных обменных процессов, а также в защите от вредного воздействия ультрафиолета.

Антивозрастное действие. Выражается в заполнении морщин разной глубины.

Базовый уход за проблемной кожей. Включается в состав средств для лечения угрей с целью уменьшения воспаления.

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В индустрии красоты гиалуроновая кислота используется в двух формах. Высокомолекулярная действует преимущественно на поверхности. Основная ее задача заключается в поддержке естественного увлажнения. Также используется для восполнения объема различных участков лица.

Низкомолекулярная способна проникать в кожу и активизировать обменные процессы. Сочетание этих двух форм позволяет достичь пролонгированного антивозрастного эффекта, предотвращает потерю влаги, оперативно улучшает состояние кожи. Заказать косметическую продукцию на основе гиалуроновой кислоты с бесплатной доставкой по назначению можно в мультирегиональном интернет-магазине MAKEUP.

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