Гиалуроновая кислота: широкий спектр косметических возможностей

Гиалуроновая кислота входит в состав многих косметических продуктов и используется как пищевая добавка для кожи. В этой статье мы расскажем об особенностях действия такого ингредиента, а также о том, какие проблемы кожи можно решить с его помощью.
Как усилить действие препаратов с гиалуроновой кислотой
Пересмотрите свой рацион и при отсутствии индивидуальных противопоказаний дополните его бобовыми, свеклой, виноградом, тыквой, морковью, рыбой, растительными маслами холодного отжима, фруктами, зеленью (петрушка, укроп, руккола).
Начинаем день не с чашки кофе, а со стакана минеральной воды. Подбираем косметический продукт на основе гиалуроновой кислоты и обязательно обращаем внимание на возрастные рекомендации производителя. Наиболее распространена концентрация – 1% раствора или от 0,01 до 0,3% (чаще – от 0,01 до 0,05%) чистого вещества обеспечивает такие результаты:
- Увлажнение. Не будем углубляться в химию и рассматривать строение молекул, но отметим, что это не обычная для нас кислота, а сахар (N-ацетилглюкозамин), который способен удерживать влагу. Такой компонент создает на поверхности покровов тонкую пленку, которая поддерживает нормальный уровень увлажненности.
- Регенерация. Способствует заживлению повреждений без образования рубцов, разглаживает рельеф, смягчает огрубевшие участки.
- Защитные функции. Состоят в активизации природных обменных процессов, а также в защите от вредного воздействия ультрафиолета.
- Антивозрастное действие. Выражается в заполнении морщин разной глубины.
- Базовый уход за проблемной кожей. Включается в состав средств для лечения угрей с целью уменьшения воспаления.
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В индустрии красоты гиалуроновая кислота используется в двух формах. Высокомолекулярная действует преимущественно на поверхности. Основная ее задача заключается в поддержке естественного увлажнения. Также используется для восполнения объема различных участков лица.
Низкомолекулярная способна проникать в кожу и активизировать обменные процессы. Сочетание этих двух форм позволяет достичь пролонгированного антивозрастного эффекта, предотвращает потерю влаги, оперативно улучшает состояние кожи. Заказать косметическую продукцию на основе гиалуроновой кислоты с бесплатной доставкой по назначению можно в мультирегиональном интернет-магазине MAKEUP.
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