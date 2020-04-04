Гіалуронова кислота: широкий спектр косметичних можливостей

Гіалуронова кислота входить до складу багатьох косметичних продуктів та використовується як харчова добавка для шкіри. У цій статті ми розповімо про особливості дії такого інгредієнта, а також про те, які проблеми шкіри можна вирішити з його допомогою.

Як посилити дію препаратів з гіалуроновою кислотою

Перегляньте свій раціон та за відсутності індивідуальних протипоказань доповніть його бобовими, буряком, виноградом, гарбузом, морквою, рибою, рослинними оліями холодного віджиму, фруктами, зеленню (петрушка, кріп, рукола).

Починаємо день не з чашки кави, а зі склянки мінеральної води. Підбираємо косметичний продукт на основі гіалуронової кислоти і обов’язково звертаємо увагу на вікові рекомендації виробника. Найбільш поширена концентрація – 1% розчину або від 0,01 до 0,3% (частіше – від 0,01 до 0,05%) чистої речовини забезпечує такі результати:

Зволоження. Не будемо заглиблюватися в хімію й розглядати будову молекул, але відзначимо, що це незвичайна для нас кислота, а цукор (N-ацетилглюкозамін), який здатний утримувати вологу. Такий компонент створює на поверхні покривів тонку плівку, яка підтримує нормальний рівень зволоженості.

Регенерація. Сприяє загоєнню ушкоджень без утворення рубців, розгладжує рельєф, пом’якшує огрубілі ділянки.

Захисні функції. Полягає в активізації природних обмінних процесів, а також у захисті від шкідливого впливу ультрафіолету.

Антивікова дія. Сприяє заповненню зморшок різної глибини.

Базовий догляд за проблемною шкірою. Вводиться до складу засобів для лікування вугрів з метою зменшення запалення.

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В індустрії краси гіалуронова кислота використовується у двох формах. Високомолекулярна діє переважно на поверхні. Основне її завдання полягає в підтримці природного зволоження. Також використовується для поповнення об’єму різних ділянок обличчя.

Низькомолекулярна здатна проникати в шкіру та активізувати обмінні процеси. Поєднання цих двох форм дозволяє досягти пролонгованого антивікового ефекту, запобігає втраті вологи, оперативно покращує стан шкіри. Замовити косметичну продукцію на основі гіалуронової кислоти з безкоштовною доставкою за призначенням можна в мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP.

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