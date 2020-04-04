Гіалуронова кислота: широкий спектр косметичних можливостей

Гіалуронова кислота входить до складу багатьох косметичних продуктів та використовується як харчова добавка для шкіри. У цій статті ми розповімо про особливості дії такого інгредієнта, а також про те, які проблеми шкіри можна вирішити з його допомогою.
Як посилити дію препаратів з гіалуроновою кислотою
Перегляньте свій раціон та за відсутності індивідуальних протипоказань доповніть його бобовими, буряком, виноградом, гарбузом, морквою, рибою, рослинними оліями холодного віджиму, фруктами, зеленню (петрушка, кріп, рукола).
Починаємо день не з чашки кави, а зі склянки мінеральної води. Підбираємо косметичний продукт на основі гіалуронової кислоти і обов’язково звертаємо увагу на вікові рекомендації виробника. Найбільш поширена концентрація – 1% розчину або від 0,01 до 0,3% (частіше – від 0,01 до 0,05%) чистої речовини забезпечує такі результати:
- Зволоження. Не будемо заглиблюватися в хімію й розглядати будову молекул, але відзначимо, що це незвичайна для нас кислота, а цукор (N-ацетилглюкозамін), який здатний утримувати вологу. Такий компонент створює на поверхні покривів тонку плівку, яка підтримує нормальний рівень зволоженості.
- Регенерація. Сприяє загоєнню ушкоджень без утворення рубців, розгладжує рельєф, пом’якшує огрубілі ділянки.
- Захисні функції. Полягає в активізації природних обмінних процесів, а також у захисті від шкідливого впливу ультрафіолету.
- Антивікова дія. Сприяє заповненню зморшок різної глибини.
- Базовий догляд за проблемною шкірою. Вводиться до складу засобів для лікування вугрів з метою зменшення запалення.
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В індустрії краси гіалуронова кислота використовується у двох формах. Високомолекулярна діє переважно на поверхні. Основне її завдання полягає в підтримці природного зволоження. Також використовується для поповнення об’єму різних ділянок обличчя.
Низькомолекулярна здатна проникати в шкіру та активізувати обмінні процеси. Поєднання цих двох форм дозволяє досягти пролонгованого антивікового ефекту, запобігає втраті вологи, оперативно покращує стан шкіри. Замовити косметичну продукцію на основі гіалуронової кислоти з безкоштовною доставкою за призначенням можна в мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP.
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