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Факти / Україна

Українські лікарі в Італії: що чекає на медпрацівників після повернення

Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з українськими лікарями, які поїхали до Італії для посилення надання медичної допомоги, та розповів чи будуть вони проходити обсервацію.

– Після повернення в Україну, все залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Якщо ситуація буде стабільною і у нас не буде необхідності залучати більше медичних працівників, ми зможемо провести їхню обсервацію, – розповів Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Водночас, за словами Ляшка, якщо буде потрібна допомоги сил цієї бригади, їх кинуть одразу на передову, де обсервацію здійснюватиметься безпосередньо у закладі охорони здоров’я.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив відправити українських лікарів до Італії на допомогу тамтешнім колегам для боротьби з коронавірусом.

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