Украинцы обеспечены всем необходимым, нехватки продуктов не будет — Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания заслушал информацию о состоянии деятельности и направлениях работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

Он заверил, что сейчас украинцы обеспечены необходимыми продуктами, поэтому их недостатка можно не бояться.

— Украинцы обеспечены продуктами, никакого недостатка не будет. Пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет, — отметил глава государства.

Со своей стороны, правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо. Уже в ближайшие дни цены будут снижаться.

Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.

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Владимир Зеленский отметил, что в такое время государство должно заниматься поддержкой различных категорий социально незащищенных слоев населения. Поэтому Кабмин уже активно нарабатывает соответствующие программы поддержки.

Кроме того, во время совещания подняли вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на жалобы медиков относительно плохих условий работы при ликвидации последствий пандемии коронавируса. Он заверил, что защиту для врачей закупили, а зарплаты увеличат.