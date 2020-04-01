Малообеспеченные украинцы получат помощь во время карантина – Зеленский

Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать им финансовую во время карантина.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно скорее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить, – сказал Зеленский главе Кабмина.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, а на некоторые продукты цен снизили.

Напомним, 31 марта Зеленский сообщил, что врачам, которые работают с больными коронавирусом, поднимут зарплату до 300%. Остальным медикам — до 200%.

Повышения заработной платы произойдет уже в апреле.