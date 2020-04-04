Українці забезпечені всім необхідним, нестачі продуктів не буде – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради заслухав інформацію про стан діяльності та напрямки роботи економічних секторів, особливо важливих для країни під час епідемії коронавірусу.

Він запевнив, що наразі українці забезпечені необхідними продуктами, тому їхньої нестачі можна не боятися.

– Українці забезпечені продуктами, жодної нестачі не буде. Поки потреби у додаткових обмеженнях експорту немає, – зазначив глава держави.

Зі свого боку, уряд провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне. Вже найближчими днями ціни знижуватимуться.

Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

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Володимир Зеленський наголосив, що у такий час держава повинна опікуватися підтримкою різних категорій соціально незахищених верств населення. Тому Кабмін вже активно напрацьовує відповідні програми підтримки.

Крім того, під час наради порушили питання напрацювання покрокового алгоритму переорієнтації та запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів на скарги медиків щодо поганих умов роботи під час ліквідації наслідків пандемії коронавірусу. Він запевнив, що захист для лікарів закупили, а зарплати збільшать.