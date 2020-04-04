С 6 апреля Кабмин ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет. В связи с этим некоторые люди пожилого возраста могут остаться без средств для существования.

В связи с этим сайт Факты ICTV решил предложить идеи для помощи пожилым родственникам и соседям во время карантина.

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Как помочь пожилым людям во время карантина?

Сходить за продуктами

Молодые люди могут ходить в продуктовые магазины и покупать людям старше 60 хлеб, крупы и молоко. Можно заранее брать список и деньги у них или же заняться благотворительностью и порадовать их неожиданным презентом.

Набрать воды

Также можно выйти на улицу и набрать бабушке из соседней квартиры воды, чтобы ей не пришлось для чая или кофе кипятить воду из-под крана.

Выйти в аптеку

Пожилые люди часто нуждаются в лекарствах, и многие из них не освоили интернет и не могут заказать необходимые препараты онлайн. Поэтому стоит поинтересоваться, если ли в подъезде пожилые люди, которым нужно выйти в аптеку.

Вынести мусор

Избавляясь от отходов, можно не полениться и захватить пакет с мусором из соседних квартир. Пожилые соседки будут благодарны.

Погулять с питомцем

Многие пенсионеры содержат домашних животных. И если с кошками проблемы в связи с новыми ограничениями не возникнут, то собаки могут доставить хлопот. Стоит ли поинтересоваться, есть ли в подъезде пожилые люди с собаками и по возможности выгуливать их питомцев.

Напомним, Кабмин усилил карантин — какие ограничения добавились.