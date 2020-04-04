З 6 квітня Кабмін ввів обов’язкову самоізоляцію для людей старше 60 років. У зв’язку з цим деякі люди похилого віку можуть залишитися без засобів для існування.

У зв’язку з цим сайт Факти ICTV вирішив запропонувати ідеї для допомоги літнім родичам і сусідам під час карантину.

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Як допомогти літнім людям під час карантину?

Сходити за продуктами

Молоді люди можуть ходити в продуктові магазини і купувати людям старше 60 хліб, крупи і молоко. Можна заздалегідь брати список і гроші у них або ж зайнятися благодійністю і порадувати їх несподіваним подарунком.

Набрати води

Також можна вийти на вулицю і набрати бабусі з сусідньої квартири води, щоб їй не довелося для чаю або кави кип’ятити воду з-під крану.

Вийти в аптеку

Люди похилого віку часто потребують ліків, і деякі з них не освоїли інтернет і не можуть замовити необхідні препарати онлайн. Тому варто поцікавитися, чи є в під’їзді літні люди, яким потрібно вийти в аптеку.

Винести сміття

Позбавляючись від відходів, можна не полінуватися і захопити пакет зі сміттям з сусідніх квартир. Літні сусідки будуть вдячні.

Погуляти з домашньою твариною

Багато пенсіонерів тримають домашніх тварин. І якщо з кішками проблеми в зв’язку з новими обмеженнями не буде, то собаки можуть завдати клопоту. Тому варто поцікавитися, чи є в під’їзді літні люди з собаками і за можливості вигулювати їх улюбленців.

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