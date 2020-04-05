Скинуто 174 тонни води: пожежу в Чорнобильській зоні відчуження локалізовано

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження станом на 22.00 5 квітня локалізовано, для чого рятувальники ДСНС скинули 174 тонни води.

Триває гасіння двох осередків. Перший знаходиться між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га.

Другий осередок знаходиться поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

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Рятувальники додали, що радіаційний фон у м.Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Загрози населеним пунктам немає.