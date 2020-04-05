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Факты / Украина

Во Львове попрощались с Иваном Вакарчуком

Во Львове 5 апреля попрощались с бывшим ректором Львовского национального университета имени И. Франко Иваном Вакарчуком.

Іван Вакарчук

Прощание с выдающимся украинцев в Свято-Покровской церкви ПЦУ транслировалось онлайн.

Кроме прощальных мероприятий в церкви, на львовской Ратуши вывесили баннер в знак почтения памяти Ивана Вакарчука, а возле Львовского университета зажгли лампадки.

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Как известно, украинский физик, политик и общественный деятель, бывший министр образования Украины и ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук умер в возрасте 73 лет в субботу, 4 апреля.

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