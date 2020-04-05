PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Львові попрощалися з Іваном Вакарчуком

У Львові 5 квітня попрощалися з колишнім ректором Львівського національного університету імені І. Франка Іваном Вакарчуком.

Іван Вакарчук

Прощання з видатним українцем у Свято-Покровській церкві ПЦУ транслювалося онлайн.

Окрім прощальних заходів у церкві, на львівській Ратуші вивісили банер на знак вшанування пам’ятті Івана Вакарчука, а біля Львівського університету запалили лампадки.

Читайте: Колишній міністр освіти та батько лідера Океану Ельзи: що відомо про Івана Вакарчука

Як відомо, український фізик, політик і громадський діяч, колишній міністр освіти України та ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук помер у віці 73 років у суботу, 4 квітня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка