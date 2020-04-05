У Львові попрощалися з Іваном Вакарчуком

У Львові 5 квітня попрощалися з колишнім ректором Львівського національного університету імені І. Франка Іваном Вакарчуком.

Прощання з видатним українцем у Свято-Покровській церкві ПЦУ транслювалося онлайн.

Окрім прощальних заходів у церкві, на львівській Ратуші вивісили банер на знак вшанування пам’ятті Івана Вакарчука, а біля Львівського університету запалили лампадки.

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Як відомо, український фізик, політик і громадський діяч, колишній міністр освіти України та ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук помер у віці 73 років у суботу, 4 квітня.