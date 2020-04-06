Ограничение выхода на улицу людям за 60: как действовать, если задержала полиция

В новом постановлении Кабинета министров об усилении карантина говорится, что все люди, достигшие 60-летнего возраста “требуют самоизоляции”. Они должны находиться дома, и без необходимости вообще не выходить на улицу.

Таким решением всех пожилых людей в Украине фактически приравняли к больным на Covid-19 и тех, кто контактировал с ними. Однако в постановлении не уточнили, с какого числа действует самоизоляция.

Но юристы объясняют — постановление опубликовано, поэтому вступило в действие.

В то же время, Кабмин постановил, что человек, в самоизоляции, должен ввести о себе информацию в мобильное приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг. Министерство цифровой информации должно его разработать до 6 апреля.

— А что делать сейчас? Требование вступило уже в силу. Рекомендую таким лицам заявлять полиции, о том, что о них некому заботиться, — говорит в коментарии Фактам ICTV адвокат Эдуард Голодницкий из Ассоциации юристов Украины.

Согласно постановлению, исключения составляют лишь для лица, обеспечивающие деятельность объектов критической инфраструктуры. Впрочем о существовании такого перечня критической инфраструктуры официально ничего не известно.

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— Конституция и законы запрещают дискриминацию по возрастному признаку. Также законы не содержат запретов на передвижение людей по возрастному признаку, — добавляет Эдуард Голодницкий.

— Любые меры, ограничивающие конституционные права, в том числе свободу передвижения, не могут вводиться без введения чрезвычайного положения. Поэтому они являются незаконными, — говорит член Ассоциации юристов Украины Артем Крикун-Труш в комментарии Фактам ICTV.

Если дорогой в магазин вас остановил полицейский патруль, Андрей Крикун-Труш советует такой алгоритм действий:

спокойно и без эмоций объяснить, что у вас нет никого, кто мог бы вам помочь;

если, несмотря на объяснения, полиция хочет составлять протокол, то вы можете написать те же объяснения в протоколе;

если вы сомневаетесь в том, что именно писать в протоколе, то вы имеете право вообще ничего не писать и даже не подписывать протокол.

не бояться отстаивать себя и свои права.

В полиции обещают сначала вести профилактические беседы с нарушителям карантина, а уже злостных будут штрафовать на 17 тыс. грн.

Юристы считают, что если полиция начнет таки массово штрафовать, суды будут отклонять протоколы.

На сайте Факты ICTV ранее вышел полный перечень документов, один из которых нужно иметь при выходе на улицу из 6 апреля.