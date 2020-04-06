Обмеження виходу на вулицю людям за 60: як діяти, якщо затримала поліція

У новій постанові Кабінету міністрів про посилення карантину йдеться про те, що всі люди, які досягли 60-річного віку “потребують самоізоляції”. Вони повинні перебувати вдома, та без нагальної потреби взагалі не виходити на вулицю.

Таким рішенням всіх літніх людей в Україні фактично прирівняли до хворих на Covid-19 та тих, хто контактував із ними. Проте у постанові не уточнили, з якого числа діє самоізоляція.

Але юристи пояснюють – постанова опублікована, тому вступила у дію.

Водночас, Кабмін постановив, що людина, яка в самоізоляції, має внести про себе інформацію до мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Міністерство цифрової інформації повинно його розробити до 6 квітня.

– А що робити зараз? Вимога вступила вже в силу. Рекомендую таким особам заявляти поліції, що про них нікому піклуватися, – каже в коментарі Фактам ICTV адвокат Едуард Голодницький з Асоціації правників України.

Згідно постанови, винятки становитимуть лише для осіб, які забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури. Втім про існування такого переліку критичної інфраструктури офіційно нічого не відомо.

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– Конституція та закони забороняють дискримінацію за віковою ознакою. Також закони не містять заборон на пересування людей за віковою ознакою, – додає Едуард Голодницький.

– Будь-які заходи, які обмежують конституційні права, у тому числі свободу пересування, не можуть вводитися без запровадження надзвичайного стану. Тому вони є незаконними, – каже член Асоціації правників України Артем Крикун-Труш в коментарі Фактам ICTV.

Якщо дорогою до магазину, вас зупинив поліцейський патруль, Андрій Крикун-Труш радить такий алгоритм дій:

спокійно та без емоцій пояснити, що у вас немає нікого хто міг би вам допомогти;

якщо, не дивлячись на пояснення, поліція хоче складати протокол, то ви можете написати ті ж самі пояснення в протоколі;

якщо ви сумніваєтеся у тому, що саме писати в протоколі, то ви маєте право взагалі нічого не писати і навіть не підписувати протокол.

головна рекомендація не боятися відстоювати себе та свої права.

У поліції обіцяють спершу вести профілактичні бесіди з порушникам карантину, а вже злісних штрафуватимуть на 17 тис. грн.

Юристи вважають, якщо поліція розпочне таки масово штрафувати, суди будуть відхиляти протоколи.

На сайті Факти ICTV раніше вийшов повний перелік документів, один з яких потрібно мати при виході на вулицю з 6 квітня.