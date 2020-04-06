Пожежа в Чорнобильській зоні не вплинула на радіаційний фон Києва – Центр ядерної безпеки

Лісова пожежа в Чорнобильській зоні не вплинула на радіаційну ситуацію в Києві і передмісті.

Про це повідомили у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки України.

– Фахівці відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу за результатами проведеного вимірювання вмісту радіонуклідів в повітрі не виявили техногенних радіонуклідів, – зазначає центр.

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Станом на 7.00 6 квітня у Зоні відчуження продовжуються заходи щодо ліквідації двох осередків пожеж.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Горів ліс між відселеними селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва.