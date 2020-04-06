Від мийних засобів до Монополії: що українці частіше купують на карантині

Які товари українці частіше купували та шукали у березні під час карантину – дивіться у матеріалі Фактів ICTV на основі аналітики OLX.

Індивідуальні засоби пересування (велосипеди та мотоцикли) стали фаворитами. Нових оголошень про продаж велотранспорту протягом останнього тижня березня стало на 23% більше у порівнянні з першим тижнем. А кількість зацікавлених у їх покупці зросла на 70%. Нових оголошень про продаж мотоциклів під кінець місяця стало на 9,5% більше у порівнянні з його початком.

Традиційно уже на початку весни українці починають цікавитися фітнесом. У першому тижні березня на товари в цій категорії відгукувалися в середньому 3 тис. користувачів на день, але вже під час четвертого ця кількість виросла до 6,3 тис.

Також під час карантину українці взялися за прибирання, бо кількість відгуків на оголошення щодо побутової хімії зросла більш ніж у 4,5 раза у порівнянні з першим тижнем місяця.

Читайте: На чому наживаються шахраї під час карантину та як не потрапити на їх гачок

Цікаво, що стрімко зросла зацікавленість настільними іграми та ігровими приставками. Охочих придбати приставки стало на половину більше. Кількість унікальних відгуків на оголошення з пропозицією продати Монополію, Дженго чи Уно збільшилась на 79%.

Крім того, зросла кількості зацікавлених у покупці комп’ютерів, комплектуючих та телевізорів – на 14%. Ноутбуками стали цікавитися теж дещо частіше – на 11%.

У топ популярних серед користувачів категорій також увійшли харчові продукти.

У категорії здоров’я та краса можна відзначити збільшення кількості зацікавлених більш ніж удвічі.

Також на кінець березня у категорії Дім та сад кількість унікальних відгуків зросла на чверть. У категорії Будівництво і ремонт оголошення стали отримувати відгуки на 22% частіше.

Раніше Факти ICTV писали, що карантин вплинув на кількість онлайн-купівель українців і підштовхнув їх замовляти через інтернет з доставкою додому навіть ті речі, які вони раніше купували в магазинах або просто дорогою додому.