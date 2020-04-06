З 7 квітня кордон України заборонено перетинати пішки – список ПП для авто

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску, відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

– З врахуванням змін з 00.00 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення, – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби з посиланням на рішення уряду.

У зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає.

– Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом, – йдеться у повідомленні.

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Залишаються працювати пункти пропуску:

Ягодин, Краковець, Ужгород, Тиса, Дякове, Порубне, Паланка-Маяки-Удобне, Старокозаче, Рені, Могилів-Подільський, Гоптівка, Юнаківка, Бачівськ, Сеньківка, Мілове, Семківка, Нові Яриловичі, Славутич, Виступовичі і Доманове.

Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.