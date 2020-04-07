Через два месяца по делу Шеремета будет результат — Венедиктова

Через два месяца мы увидим какой-то результат по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью журналистам.

Венедиктова отметила, что дело сложное и ее заместитель занимается этим направлением.

— Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно … Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, не понравится. Но это уже будет результат, — отметила она.

По ее словам, не надо было делать такого громкого брифинге до тех пор, пока реально дело не вышло из суда.

— Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо было делать такого громкого брифинге до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет — увидим, — сообщила она.

Напомним, из-за общественного резонанса дела об убийстве журналиста Павла Шеремета следователи рассекретят более 500 негласных следственных действий. В настоящее время проводятся 32 судебные экспертизы.