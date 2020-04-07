Через два місяці у справі Шеремета буде результат – Венедіктова

Через два місяці ми побачимо якийсь результат у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю журналістам.

Венедіктова зазначила, що справа складна, і її заступник займається цим напрямом.

– Я думаю, що видно кінець. І оці два місяці, які були надані додатково… Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам чи не сподобається. Але це вже буде результат, – зазначила вона.

За її словами, не треба було робити такого гучного брифінгу доти, поки реально справа не вийшла із суду.

– Можна я зараз скажу просто як людина? Мені здається, що не треба було робити такого гучного брифінгу доти, поки реально справа не вийшла із суду.

Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде – будемо бачити, – повідомила вона.