Через два місяці у справі Шеремета буде результат – Венедіктова

Через два місяці ми побачимо якийсь результат у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю журналістам.
Венедіктова зазначила, що справа складна, і її заступник займається цим напрямом.
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– Я думаю, що видно кінець. І оці два місяці, які були надані додатково… Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам чи не сподобається. Але це вже буде результат, – зазначила вона.
За її словами, не треба було робити такого гучного брифінгу доти, поки реально справа не вийшла із суду.
– Можна я зараз скажу просто як людина? Мені здається, що не треба було робити такого гучного брифінгу доти, поки реально справа не вийшла із суду.
Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде – будемо бачити, – повідомила вона.
Нагадаємо, через суспільний резонанс справи про вбивство журналіста Павла Шеремета слідчі розсекретять понад 500 негласних слідчих дій. Нині проводяться 32 судові експертизи.