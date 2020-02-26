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Факты / Украина / Общество

По делу Шеремета рассекретят более 500 следственных действий

Из-за общественного резонанса дела об убийстве журналиста Павла Шеремета следователи рассекретят более 500 негласных следственных действий. В настоящее время проводятся 32 судебные экспертизы.

В то же время в Нацполиции отмечают, что несмотря на публичные заявления защитников о якобы готовности подозреваемых в убийстве способствовать установлению истины, на самом деле их подзащитные отказываются от участия в таких следственных действиях. Поэтому этот процесс усложняется.

В частности, на допросах Яна Дугарь отказывается от дачи показаний в качестве подозреваемой и проведения ряда экспертиз (почерковедческой, судебно-психиатрической).

Другой подозреваемый – Андрей Антоненко – отказался от следственного эксперимента и дачи показаний, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопичной экспертиз.

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Кроме того, и Антоненко, и Кузьменко отказались от одновременного допроса.

Все трое подозреваемых также не согласились пройти тестирование на полиграфе. Дугар ранее участвовала в таком исследовании по инициативе защиты.

Напомним, 12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству Павла Шеремета подозревают пятерых человек: Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугар. Также в деле фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко, которое проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Суд оставил Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко за решеткой до 3 и 4 апреля соответственно. 14 февраля Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию Кузьменко.

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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