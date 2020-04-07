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Факты / Украина

Укрпочта будет бесплатно доставлять семена, саженцы и удобрения

Укрпочта будет бесплатно доставлять заказы из интернет-магазинов, которые продают семена, саженцы, удобрения, средства защиты растений и садовый инвентарь.

Отследить их можно через трекинг-сервис на сайте, с помощью чат-бота, мобильного приложения, в контакт-центре Укрпочты.

Перечень интернет-магазинов, для которых предусмотрена бесплатная доставка, можно посмотреть по ссылке. Они обозначены зеленым флажком.

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Напомним, с 1 апреля Укрпочта предоставляет услугу ускоренной международной почтовой доставки Express Mail Service.

Посылки можно отправить в 57 стран.

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