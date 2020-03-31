Укрпочта запускает услугу пересылки экспресс-отправлений EMS

Укрпочта будет предоставлять услугу ускоренной международной почтовой доставки Express Mail Service.

Посылки можно отправить в 57 стран.

С 1 апреля услугу будут предоставлять более 1000 отделений. В областных центрах Украины будет работать курьерская доставка.

Читайте: Список и цены на продукты и товары, которые бесплатно доставляет Укрпочта

Из-за карантина и закрытия границ Укрпочта снизила тарифы EMS на 20% — 60%.

Из-за карантина сроки доставки могут отличаться от стандартных для EMS. Но эти отправления всегда имеют первый приоритет во всем мире.

После окончания пандемии отправления можна будет сделать в 195 стран за стандартными для EMS экспресс-терминами.

Если возникнут вопросы пользования услугой, можете обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 300 545.

Напомним, Укрпочта и украинский интернет-магазин Rozetka.ua на время карантина, до 24 апреля, запускают бесплатную доставку в почтовые отделения.