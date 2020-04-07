Укрпошта безкоштовно доставлятиме насіння, саджанці та добрива

Укрпошта безкоштовно доставлятиме замовлення з інтернет-магазинів, які продають насіння, саджанці, добрива, засоби захисту рослин і садовий інвентар.

Відстежити їх можна через трекінг-сервіс на сайті, за допомогою чат-бота, мобільного додатку, у контакт-центрі Укрпошти.

Перелік інтернет-магазинів, для яких передбачена безкоштовна доставка, можна переглянути за посиланням. Вони позначені зеленим прапорцем.

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Нагадаємо, з 1 квітня Укрпошта надає послугу прискореної міжнародної поштової доставки Express Mail Service.

Посилки можна відправити до 57 країн.