Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам и строителям

В Украине скорректировали ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 апреля о правках в режим карантина.

Отныне разрешено работать химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов.

Согласно постановлению, помимо перечня объектов, которым разрешено работать во время карантина, постановление устанавливает категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Правительство, в частности, разрешило выходить на работу лицам старше 60 лет, которые предоставляют услуги в отрасли энергетики, химической, нефтехимической, машиностроительной промышленности, горно-металлургической отрасли, отраслях транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финсекторе, отрасли оборонной промышленности.

Помимо этого, сотрудникам старше 60-ти разрешено работать, если они обеспечивают деятельность предприятий, которые имеют беспрерывный промышленный цикл, предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности, в сферах централизированного водоснабжения, водоотвода, поставок электроэнергии и газа, производства продуктов питания, с/г, здравоохранения, указано в документе.

Также правительство урегулировало вопрос обсервации лиц, которые пересекают государственную границу.

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— Лица, которые пересекают госграницу (кроме лиц, которые являются сотрудниками диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и членов экипажей грузовых транспортных средств…). Обязательная госпитализация таких лиц в обсерваторах (изоляторах) проводится в порядке, определенном этим постановлением.

Напомним, ранее Кабмин разрешил работать ветклиникам и зооаптекам во время карантина.