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Факты / Украина

Ветклиники и зооаптеки будут работать во время карантина – Кабмин

Кабинет министров снял ранее введенный запрет на ветеринарную лечебно-профилактическую помощь животным для предупреждения возникновения у них опасной инфекции.

Также отменен введенный на время карантина запрет на оптовую и розничную торговлю ветеринарными препаратами и кормами.

Кроме того, сняты ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

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Новое разрешение будет способствовать своевременному проведению весенне-полевых работ в Украине, объяснили Госпродпотребслужбы.

Как сообщилось, Кабминет министров ввел временный запрет на ввоз животных из Китая в Украину.

Источник: Госпродпотребслужба

Фото: Dreamstime

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