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Факты / Украина

Кабмин разрешил работу ломбардов и призвал аптеки работать 24/7

Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности в Украине.

Так, во время карантина разрешено:

  • продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;
  • продажа суточного молодняка домашней птицы;
  • функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

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Правительство также рекомендовало аптекам работать круглосуточно, чтобы уменьшить очереди и скопление посетителей.

Магазинам рекомендовано допускать посетителей в расчете не более одного человека на 10 кв м площади с соблюдением 1,5-метрового расстояния между ними.

Напомним, ранее Кабмин разрешил работать ветклиникам и зооаптекам во время карантина.

Источник: Кабмін

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