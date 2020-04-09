Нацгвардии хотят разрешить выписывать протоколы и проверять вещи граждан

Национальная гвардия может получить право выписывать протоколы за административные нарушения и проверять личные вещи граждан.

Такие поправки предлагает внести комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

— Члены комитета рассмотрели проект закона о совершенствовании правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины № 3105. Один из авторов законопроекта, народный депутат Максим Павлюк предполагает внесение изменений в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Нацгвардии. А именно — составление протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный осмотр и досмотр вещей, — говорится в сообщении.

Читайте: Нацгвардию привлекли к борьбе с Covid-19

Во время обсуждения народные депутаты рекомендовали Верховной Раде принять законопроект за основу.

Как писали Факты ICTV, до окончания карантина бойцы Национальной гвардии будут мыть центральные улицы Киева спецавтомобилями.