Торговые сети снизят наценку на отдельные продукты — АМКУ

Отдельные торговые сети выполнили решение Антимонопольного комитета и снизили наценку на продукты первой необходимости.

Это сделали Novus, Ашан, Metro Cash&Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ, Varus, ЭКО-маркет, Велика Кишеня и Велмарт.

Кроме того, такие сети, как Novus, BILLA, Varus, ЭКО-маркет, Велика Кишеня и Велмарт на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельную группу товаров и теперь она равна 0%.

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Поэтому наценки не будет на муку, свеклу, капусту, картофель, морковь, различные крупы, лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Также компании сообщили о существенном снижении своей наценки на лимоны.

Расследование дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному повышению цен на продукты первой необходимости в Киеве и области продолжается. Первые результаты надеются получить до конца мая.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве.