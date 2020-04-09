PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Укрпочта и AliExpress запускают грузовые рейсы для доставки посылок в Украину

Укрпочта вместе с международным логистическим оператором Cainiao Network, который относится к Alibaba Group, запустила чартерные грузовые авиарейсы в Украину для быстрой доставки посылок.

Новые рейсы обеспечат более быстрые перевозки заказов AliExpress во время карантина. Сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней.

— Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5 т) выполняются самолетами АН-26 во Львов, где посылки проходят таможенное оформление, сортировку и будут доставляться получателям в Украине, — говорится в сообщении Укрпочты.

Читайте: Укрпочта будет доставлять пасхальную выпечку домой: как заказать

На первом этапе самолет будет прибывать во Львов два раза в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться.

Кроме того, Укрпочта сделает выдачу посылок бесконтактной: заказы AliExpress стоимостью до $2 каналом Cainiao Super Economy будут доставляться на почтовый ящик. Более дорогие заказы будут приносить почтальоны или курьеры.

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта планирует доставлять домой семена, саженцы и удобрения.

Источник: Укрпочта

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка