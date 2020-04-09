Укрпочта и AliExpress запускают грузовые рейсы для доставки посылок в Украину

Укрпочта вместе с международным логистическим оператором Cainiao Network, который относится к Alibaba Group, запустила чартерные грузовые авиарейсы в Украину для быстрой доставки посылок.

Новые рейсы обеспечат более быстрые перевозки заказов AliExpress во время карантина. Сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней.

— Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5 т) выполняются самолетами АН-26 во Львов, где посылки проходят таможенное оформление, сортировку и будут доставляться получателям в Украине, — говорится в сообщении Укрпочты.

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На первом этапе самолет будет прибывать во Львов два раза в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться.

Кроме того, Укрпочта сделает выдачу посылок бесконтактной: заказы AliExpress стоимостью до $2 каналом Cainiao Super Economy будут доставляться на почтовый ящик. Более дорогие заказы будут приносить почтальоны или курьеры.

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта планирует доставлять домой семена, саженцы и удобрения.