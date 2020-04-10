Не все регистрируются: Либанова объяснила, почему статистика безработицы в Украине выше официальной

В Украине 300 000 человек, которые обративились в Центр занятости. На самом деле безработицы больше. Не все регистрируются, не все ожидают пособие по безработице.

Об этом заявила директор института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в эфире Свободы слова Савика Шустера на телеканале Украина.

— Первый, кто пал, это микробизнес, малый бизнес. Средний еще немножко держится, у большого больше подушка безопасности. Согласно Украина должна помогать микробизнесу и малому бизнесу. Он первый лег, и первый сможет подняться.

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Также она отметила, что именно эта сфера дает рабочие места наиболее уязвимым слоям населения. В худшем положении оказываются жители крупных городов.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев